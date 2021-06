Stürmt er auch in der nächsten Saison für den VfL? Marc Heider, hier bei seinem Treffer zum 2:0 gegen den FC Ingolstadt.

imago-images/Revierfoto

Osnabrück . Der plötzlich und offenbar unangekündigte Rückzug von Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes setzt die Führung des VfL Osnabrück unter massiven Handlungs- und Zeitdruck. Drei Wochen vor dem Beginn der Vorbereitung auf den Saisonstart in der 3. Liga am 23./24. Juli steht der VfL ohne Sportmanager, ohne Trainer und mit erst acht vertraglich gebundenen Spielern da, deren Verbleib nicht in jedem Fall sicher ist.

