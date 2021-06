30. Mai 2021: Der Abstieg des VfL Osnabrück ist perfekt, Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes auf dem Gang in die Kabine.

imago-images/Revierfoto

Osnabrück. Der VfL Osnabrück muss nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur nach einem neuen Trainer suchen, sondern sich auch nach einem neuen Sportmanager umsehen. Nach dreieinhalb Jahren steigt Benjamin Schmedes aus – jedoch nicht, um zu einem neuen Verein zu wechseln.

Der 35-Jährige bat den Beirat am Montag in einem mehrstündigen Treffen um die Auflösung seines bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrages. Das von Vereinspräsident Manfred Hülsmann geführte Gremium entsprach dem Wunsch von Schmedes. Am Diens