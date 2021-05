2000 Fans zeigten am Sonntag im Relegationsrückspiel, was die Bremer Brücke ausmacht.

Osnabrück. Trotz des Abstiegs werden viele Fans des VfL Osnabrück den vergangenen Sonntag in guter Erinnerung behalten. Die Bremer Brücke bebte - auch nach dem Abpfiff. Das zeigt, dass der Verein niemals woanders spielen darf.

Ja, der VfL Osnabrück ist abgestiegen. Ja, Ärger und Enttäuschung sind groß – und berechtigt. Ja, es gibt viel zu analysieren und zu kritisieren. Aber so lange die Erinnerung an die 90 Minuten an der Bremer Brücke von diesem 30. Mai 2021 no