VfL Osnabrück gegen Ingolstadt im Kampf gegen den Abstieg - das Spiel in Bildern

Der VfL Osnabrück gewinnt gegen Ingolstadt - aber es reicht nicht: Die Lila-Weißen müssen sich aus der 2. Liga verabschieden.

Stefan Bösl/imago-images

Osnabrück. Nach der Pleite im Hinspiel muss der VfL Osnabrück einen deutlichen Rückstand gegen den FC Ingolstadt aufholen. Früh gehen die Lila-Weißen in Führung - leider reicht es am Ende nicht für den VfL. Das Spiel in Bildern.

Beim Relegations-Rückspiel in Osnabrück konnten die Fans den VfL Osnabrück endlich wieder im Stadion anfeuern.