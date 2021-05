Einzelkritik zum VfL Osnabrück in Ingolstadt: In allen Belangen unterlegen

Ludovit Reis (Osnabrück) nach dem Spiel - seine Kollegen waren da längst in der Kabine. Foto: osnapix/Titgemeyer

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Kämpferisch unterlegen und auch spielerisch eher nicht auf der Höhe, was Kreativität und Durchschlagskraft nach vorn angeht: So präsentierte sich der VfL Osnabrück im Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga beim FC Ingolstadt. Die Einzelkritik.

Solider Auftritt #22 Philipp Kühn: An den Gegentoren schuldlos, vereitelte noch weitere Schusschancen des FCI mit seinen Paraden. #6 Ludovit Reis: Versuchte, das Spiel an sich zu reißen und zu ordnen, was ihm noch mit Abstand am besten gela