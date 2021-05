Kritik von Trainer Feldhoff vom VfL Osnabrück: Waren nie so bissig wie der Gegner

Mehr Konsequenz: Der FC Ingolstadt um Michael Heinloth gegen den VfL Osnabrück um Etienne Amenyido.

Osnabrück. Kämpferisch müsse man auf Augenhöhe, spielerisch sehe man Vorteile in der eigenen Offensive - das sagte Markus Feldhoff als Trainer des VfL Osnabrück vor der Relegation. Nach dem Hinspiel beim FC Ingolstadt muss man konstatieren: Kämpferisch kam man nicht auf Augenhöhe - und spielerisch gab es keinesfalls Vorteile.

Zehn Sekunden nach Abpfiff waren fast alle Osnabrücker in den Kabinen des Audi-Sportparks verschwunden: Eine konsequente Flucht vom Ort des fast besiegelten Abstiegs, an dem der VfL zuvor viel zu oft nicht so konsequent wie der FCI agiert h