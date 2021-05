VfL Osnabrück geht im Relegations-Hinspiel in Ingolstadt mit 0:3 unter

Nichts zu holen in Ingolstadt: Der VfL Osnabrück ging im Relegations-Hinspiel beim Drittliga-Dritten FCI mit 0:3 unter, hier das Gegentor zum 0:2.

imago/kolbert-press

Ingolstadt. Die Hoffnungen des VfL Osnabrück auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga sind am Donnerstagabend auf ein Minimum geschrumpft. Im Relegations-Hinspiel beim Drittliga-Dritten FC Ingolstadt offenbarten die Lila-Weißen eklatante Defensivschwächen, blieben im Angriff blass und gehen mit einer großen 0:3-Hypothek ins alles entscheidende Rückspiel am Sonntag.

Trainer Markus Feldhoff nahm im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Aue zwei Änderungen in seiner Startformation vor: Innenverteidiger Timo Beermann hatte sich nach Adduktorenproblemen rechtzeitig wieder fit gemeldet und verdrängte Lukas Guggan