Am Sonntag wird die Bremer Brücke wieder etwas anders beben.

imago/Simon

Osnabrück. „Ausverkauft.“ Diese Meldung konnte der VfL Osnabrück schon lange nicht mehr veröffentlichen. Für das Relegations-Rückspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr) können die Lila-Weißen exakt nun diese Meldung verkünden – freilich vor einem etwas anderen Hintergrund...

„Tickets für die Partie waren am Donnerstagmorgen in Rekordzeit ausverkauft“, teilte der VfL am Donnerstagmittag mit. Der Verkauf der zur Verfügung stehenden 2000 Eintrittskarten sei am Morgen um 10 Uhr gestartet. Zunächst hätten – wie ange