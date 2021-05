Eine Kopf-hoch-Geste gab es von Osnabrücks Sportvorstand Benjamin Schmedes (rechts) nach der VfL-Niederlage in Aue für Torwart Philipp Kühn.

imago/osnapix

Osnabrück. Die Vorbereitung auf die Relegation ist für den VfL Osnabrück ein Spagat – nicht nur zwischen der 2. Fußball-Bundesliga und der 3. Liga, sondern auch zwischen Druck und Lockerheit.

Trotz einer gewissen Anspannung sei die Stimmungslage „grundsätzlich sehr gut“, sagte VfL-Trainer Markus Feldhoff am Mittwoch. Er und die Mannschaft hatten nach der Niederlage am Sonntag in Aue (1:2) direkt die Reise zum nächsten Spielort a