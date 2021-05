Geht der Antrag auf ein Modellprojekt durch, könnte der VfL Osnabrück am Sonntag im Relegations-Rückspiel gegen Ingolstadt vor Fans an der Bremer Brücke spielen. Zuletzt und in dieser Saison bislang einmalig war das am 25. September 2020 gegen Hannover 96 möglich.

Helmut Kemme

Osnabrück. Schon an diesem Mittwoch könnte eine Entscheidung fallen, ob der VfL Osnabrück sein Relegations-Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt vor Zuschauern austragen darf. Das hat VfL-Sprecher Sebastian Rüther am Mittwoch in der virtuellen Spieltags-Pressekonferenz erklärt.

Eine Entscheidung des Landes zu einem entsprechenden Modellprojekt sei bislang noch nicht beim VfL angekommen. Es sei aber nicht unwahrscheinlich, dass das Land Niedersachsen an diesem Mittwoch über den Antrag der Stadt Osnabrück entscheide