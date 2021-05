Aggressiv am Mann: Bashkim Ajdini (Osnabrück, hier im Zweikampf gegen Rajiv van La Parra, Würzburg). Foto: Imago/Osnapix Foto: osnapix DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Bashkim Ajdini ist vom kosovarischen Fußballverband für zwei Testspiele der A-Nationalmannschaft nominiert worden. Nach den Relegationsspielen mit dem VfL Osnabrück reist Ajdini zum Nationalteam seines Heimatlandes, wie die Lila-Weißen vermeldeten.

Ajdini, der erstmals in seiner Karriere für die Nationalmannschaft nominiert wurde, bestreitet im Juni zwei Testspiele für den Kosovo. Am Dienstag, 1. Juni, um 18 Uhr heißt der Gegner San Marino, am Freitag, 4. Juni, geht es um 18 Uhr gegen