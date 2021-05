Austragungsort des Relegations-Hinspiels: Die Audi Arena in Ingolstadt. Foto: imago/Martin

Osnabrück. Die Spannung steigt 48 Stunden vor dem Auftakt in die Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt. Vor dem Hinspiel an diesem Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF und DAZN) in Oberbayern meldet der VfL leichte Fortschritte bei seinem einzigen angeschlagenen Startelf-Kandidaten.

"Bei Timo Beermann geht es in die richtige Richtung - wir entscheiden morgen ob er am Donnerstag spielen kann - je nachdem, wie er trainieren kann", berichtete VfL-Trainer Markus Feldhoff aus dem Quarantäne-Quartier des VfL in Südbayern. Be