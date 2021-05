Ingolstadt. Zweimal ging es zuletzt in Serie schief - der dritte Anlauf soll den FC Ingolstadt nun endlich über die Relegation zurück in die 2. Fußball-Bundesliga bringen. Den Anspruch meldet der Gegner des VfL Osnabrück vor dem ersten Spiel am Donnerstag (18.15 Uhr) durchaus offensiv an.

Relegation! Beim FC Ingolstadt kann man dieses Wort schon nicht mehr hören. Zumindest nicht im Fanlager, denn die Anhänger der Schanzer bekommen immer noch Schweißausbrüche und Magenkrämpfe, wenn sie insbesondere an das Drama im Vorjahr denken, als die Ingolstädter im Rückspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Hinspiel 0:2) 3:0 in Führung lagen, aber in der 97. Minute einen Treffer kassierten – die Aufstiegsträume waren zerplatzt. Wie schon im Jahr davor die Hoffnung auf den Klassenerhalt in de r2. Bundesliga, als Wehen Wiesbaden (2:1 und 2:3) zum Stolperstein wurde.

Nun also zum dritten Mal in Folge zwei Entscheidungsspiele. Vereinsgründer Peter Jackwerth, der den Verein 2004 nach einer Fusion der beiden Fußballabteilungen des ESV und MTV Ingolstadt aus der Taufe hob, schreckt das nicht. „Ich sehe das so: Wir haben zweimal unentschieden gespielt und haben keine Relegation verloren, sondern sind nur aufgrund der Auswärtstorregel gescheitert. Das passiert uns kein drittes Mal“, erklärte der 63-Jährige schon vor Wochen, als sich das Szenario bereits abzeichnete.

Oral und der liebe Gott

Trainer Tomas Oral bemühte nach dem verdienten 3:1-Sieg gegen 1860 München, mit dem der FCI Platz drei sicherte, höhere Mächte. „Der liebe Gott will halt, dass wir das dritte Mal in die Relegation gehen, und so nehmen wir das auch an“, sagte der 48-Jährige, der seine dritte Mission bei den Schanzern nach 2011 bis 2013, als Interimscoach zum Saisonende 2019 und seit März 2020 erfolgreich zu Ende bringen will - auch für Oral persönlich ist es die dritte Relegation mit dem FCI.

Für die Ingolstädter, die 2015 mit der Zweitliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bundesliga als 51. Klub der Geschichte ihren rasanten Höhenflug krönten, gilt es das eigene Selbstverständnis in die Tat umzusetzen - der Klub sieht sich als Zweitligist. Die Größe der Stadt mit rund 138000 Einwohnern, die Infrastruktur mit dem 2010 fertiggestellten Audi-Sportpark mit 15000 Zuschauern Fassungsvermögen und das moderne Vereinsgelände geben das auch her.

Henke und die Tradition

Was noch fehlt, ist eine größere sportliche Stabilität und breitere Basis sowohl in der Talentförderung als auch beim Zuschauerzuspruch. „Wir merken, dass wir noch nicht der große Traditionsklub sind, sondern das Interesse an uns nur über die sportliche Leistung in die richtige Richtung lenken können“, sagte Sportdirektor Michael Henke gerade erst angesichts des Rummels um das Derby gegen 1860 München, in dem im Vorfeld fast ausschließlich die Löwen die Schlagzeilen beherrschten.

Aber Henke, schon 2011 – damals noch als Co-Trainer – Weggefährte Orals und seit 2019 in seiner neuen Funktion im Amt, hat einen Plan. „Wir wollen etwas entwickeln und mit jungen Spielern aufsteigen, damit der Verein nachhaltig etwas davon hat“, lautet sein Credo. Sieben Talente aus dem eigenen Nachwuchs haben die Schanzer in dieser Saison eingesetzt, vier davon sind bereits Stammspieler. In dieser Saison kamen Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) und der reaktivierte Ex-Schanzer Caiuby (FC Augsburg) als bundesligaerfahrene Kräfte hinzu.

Kutschke und die Relegation

Dazu bilden erfahrene Anführer wie Kapitän Stefan Kutschke und Vize Marcel Gaus, die wie Björn Paulsen und Robin Krauße schon 2019 beim Abstieg dabei waren, das Gerüst des Teams. Und darum hat auch der 32-jährige Kapitän (13 Treffer), der zusammen mit Dennis Eckert-Ayensa (9) das Sturmduo bildet, ein spezielles Ziel: „Ich persönlich bin zweimal in der Relegation gescheitert, das möchte ich kein drittes Mal erleben.“ Darum denken die Fans beim Wort Relegation lieber an 2010 – damals setzten sich die Schanzer gegen Hansa Rostock (1:0 und 2:0) durch.

