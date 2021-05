Aue. Einen Tag Enttäuschung gestand Markus Feldhoff sich und seinen Spielern zu, dann begann der Countdown zur letzten Chance auf den Klassenerhalt. Zum vierten Mal ist der VfL Osnabrück an dem Hopp-oder-top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga beteiligt, ebenso wie der FC Ingolstadt, der sich als Tabellendritter der 3. Liga für den Showdown qualifiziert hat. Vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.15 Uhr) gibt es Signale, die Mut machen können.

Das stärkste kommt von einem 20-jährigen Niederländer, der vor einem Jahr noch nicht einmal genau wusste, wo Osnabrück liegt und dass der VfL in der 2. Bundesliga spielt. Jetzt verzichtet Ludovit Reis auf die Teilnahme an der U-21-EM-Endrunde, die am Montag (31. Mai) mit dem Viertelfinale der niederländischen Auswahl gegen Frankreich beginnt. Nach Rücksprache mit dem Verband und Trainer Erwin van de Looi sagte das für den Kader bereits nominierte Ausnahmetalent aus Groningen ab.

Reis: Müssen füreinander kämpfen und füreinander rennen

„Es war eine schwere Entscheidung, denn ein Spiel wie gegen Frankreich ist für jeden jungen Spieler etwas ganz Besonderes“, sagte Reis gestern Abend, „aber der VfL braucht mich, und wir haben noch etwas zu erledigen. Ich werde in Osnabrück gebraucht.“ Der Mittelfeld-Allrounder will helfen, dass der VfL die letzte Chance nutzt: „Wir müssen zusammenstehen wie ein echtes Team“, sagt der 20-Jährige, „wir müssen einander vertrauen, wir müssen füreinander kämpfen und füreinander rennen – das ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes, der die aufsehenerregende Ausleihe vom FC Barcelona im September 2020 realisiert hat, bescheinigt Reis herausragende sportliche und charakterliche Fähigkeiten. „Das ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Spieler auf die große internationale Bühne verzichtet, weil er seinem Team nicht das Gefühl geben will, es im Stich zu lassen“, sagte Schmedes.

Relegation vor 2000 Zuschauern an der Bremer Brücke?

Ein weiteres erfreuliches Signal ist noch nicht beschlossen und verkündet, zeichnet sich aber ab: Wenn das niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium dem Antrag der Stadt Osnabrück auf einen dreiwöchigen Modellversuch zur Erprobung einer teilweisen Öffnung von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen stattgibt, können am Sonntag (13.30 Uhr) knapp 2000 Zuschauer das Rückspiel an der Bremer Brücke verfolgen – es wäre das erste Heimspiel vor einer nennenswerten Kulisse seit dem 25. September 2020, als der VfL beim 2:1 gegen Hannover 96 den ersten von drei Heimsiegen schaffte; 3200 Besucher verteilten sich auf 6200 Sitzplätzen und hielten die Regeln des Hygienekonzepts, das der VfL mit der Gesundheitsbehörde entwickelt hatte, weitgehend ein. Die Entscheidung aus Hannover wird spätestens am Mittwoch erwartet.

Die Nachricht wird die Mannschaft in Ingolstadt erreichen, denn die beiden Mannschaftsbusse fuhren direkt vom Erzgebirgsstadion die 300 Kilometer von Aue nach Ingolstadt, um die Reisestrapazen zu verringern und die Quarantäne freiwillig zu verlängern. Denn vorgeschrieben wie in den letzten zwei Wochen ist ein durchgängiges Trainingslager für die Relegation der 2. Bundesliga nicht.

„So gern jeder von uns seine Familien wiedergesehen hätte, so ist es doch ein professionelles Gebot dieser Tage, dass wir weiter alles tun, was unserer bisherigen Linie der Risikovermeidung und optimaler sportlicher Vorbereitung entspricht“, sagte Schmedes, der das der Mannschaft in einer kurzen Ansprache vor Augen führte.

Am Montagnachmittag trainierte die Mannschaft erstmals in der neuen Umgebung; direkt am Dorint Hotel stehen Rasenplätze von guter Qualität zur Verfügung. Der VfL bemüht sich noch um einen Trainingstermin im Audi-Sportpark, wo am Donnerstag um 18.15 Uhr das Hinspiel gegen den FCI angepfiffen wird. Am Freitag fliegt der VfL zurück und zieht sich wieder ins Trainingsquartier im Sport- und Seehotel Ankum zurück – eine Maßnahme, die nicht nur der Quarantäne, sondern auch der Einstimmung auf das Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr) dient. Beide Spiele werden vom ZDF live übertragen, außerdem werden die Partien vom Streamingdienst dazn live gesendet.

Taffertshofer dabei, Fragezeichen hinter Beermann

Ob Timo Beermann in einem oder beiden Spielen dabei sein kann, ist völlig offen. Am Sonntag musste der Abwehrchef schweren Herzens passen. Nach dem Belastungstest gab es keine hundertprozentige Sicherheit, dass die Adduktoren der höchsten Belastung standhalten können. Diese letzte Entscheidung überlässt Trainer Markus Feldhoff im Vertrauen auf das Verantwortungsgefühl grundsätzlich den Spielern.

Dass Beermann, der im letzten Jahr mit dem 1. FC Heidenheim in der Bundesliga-Relegation nach zwei Unentschieden durch die Auswärtstor-Regelung an Werder Bremen gescheitert war, alles daransetzen wird, seinem Club zu helfen, ist klar. Ebenso groß ist die Motivation des beim 1:2 in Aue gelbgesperrten Ulrich Taffertshofer, in der entscheidenden Phase noch einmal alles an Team- und Kampfgeist in die Waagschale zu werfen.