Abgewehrt: Dennis Erdmann (blau, 1860) grätscht in einen Schuss von Fatih Kaya. Foto: imago/Bösl

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Osnabrück. Sollte der VfL Osnabrück nach dem letzten Spieltag am Sonntag auf Rang 16 der 2. Fußball-Bundesliga landen, wäre Drittligist FC Ingolstadt der Gegner in der Relegation. Das ergab der letzte Spieltag der 3. Liga am Samstag - genauso wie den Abstieg des SV Meppen nach vier Jahren Drittklassigkeit.

Im direkten Duell um den Relegationsplatz setzte sich der FC Ingolstadt am Samstag gegen den TSV 1860 München mit 3:1 durch. Begünstigt wurde der Sieg durch eine frühe Rote Karte gegen Löwen-Keeper Marco Hiller (9.), der gegen den Ingolstäd