VfL Osnabrück: Bangen um Beermann vor Partie in Aue

In Aue dabei? Timo Beermann klärt hier gegen HSV-Profi Simon Terodde.

Imago/nph

Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist auf dem Weg nach Zwickau. Dort bezieht der Fußball-Zweitligist Quartier vor dem wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue.

Am Freitagmorgen brach der VfL seine Zelte im Quarantänetrainingslager in Ankum ab. Das letzte Training vor der Abfahrt absolvierten die Lila-Weißen im Stadion an der Bremer Brücke. Um 13 Uhr ging es mit dem Bus Richtung Zwickau, wo der VfL