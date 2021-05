VfL Osnabrück auf der Zielgeraden in Ankum: Reichel fällt in Aue aus

Intensives Luftduell: Uli Taffertshofer (links, mit neuer Frisur) und Ludovit Reis. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Zehn Tage Quarantäne-Trainingslager in Ankum hat der VfL Osnabrück absolviert, wenn es an diesem Freitag aus dem Nordkreis im Osnabrücker Land losgeht nach Sachsen zum letzten und entscheidenden Saisonspiel beim FC Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga.

Eine intensive Zeit, die sich nicht nur frisurentechnisch bei Uli Taffertshofer (grünes Leibchen im Aufmacherbild) niedergeschlagen hat. „Wir haben hier optimale Bedingungen vorgefunden und uns nie eingesperrt gefühlt“, bilanzierte Trainer