Markus Feldhoff, Trainer des VfL Osnabrück. Foto: Helmut Kemme

Ankum. Sie waren schon fast abgeschrieben – nun hat der VfL Osnabrück aus eigener Kraft die Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga, vielleicht sogar schon am Sonntag. Im Interview spricht Trainer Markus Feldhoff über die Gründe für den zwischenzeitlichen Einbruch und das Comeback – sowie die letzte Partie in Aue.

Herr Feldhoff, vor 78 Tagen haben Sie den VfL Osnabrück, damals wie heute auf Rang 16 liegend, als Cheftrainer übernommen. Was ist jetzt anders als damals? Hinter uns liegt eine sehr intensive Zeit: mit vielen Höhen und Tiefen, die ein bis