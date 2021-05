Gerettet! Am 17. Mai 1990 schaffte der VfL Osnabrück durch ein 3:1 gegen Schalke 04 am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Mit VfL-Masseur Kurt Standfuß (mit Sektflasche), Interimstrainer Friedel Hoppe und Torschütze Christian Neidhart (rechts) jubelte erstaunlicherweise auch Schalkes Betreuer-Legende „Charly“ Neumann. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Happy-End in der letzten Runde? Was vielen VfL-Freunden vor wenigen Wochen nur ein ferner Traum war, ist nun eine realistische Perspektive. Mit einem Sieg am Pfingstsonntag beim FC Erzgebirge Aue hat der VfL Osnabrück eine Chance, auf direktem Weg den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zu schaffen. Es wäre nicht das erste Mal - Erinnerungen an dramatische Abstiegskämpfe mit glücklichem Ausgang am letzten Spieltag.

1988/89: Der coole Retter wird gefeuertIn der Saison 1988/89 steckt der VfL nach dem 0:2 am 34. Spieltag beim 1. FC Saarbrücken als 18. in der 20er-Liga mit vier Abstiegsplätzen tief im Strudel; Präsident Hartwig Piepenbrock bereitet bereit