VfL Osnabrück: Drei Siege in Serie wären eine Premiere in dieser Saison

Auftakt einer wilden Partie: Ulrich Taffertshofer (r.) jubelt mit Christian Santos nach dessen1:0 gegen den HSV. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Auch wenn keine Fans im Stadion waren – mitgerissen hat die Dramaturgie des 3:2-Heimsieges gegen den Hamburger SV jeden, der es mit dem VfL hält und vor dem TV, dem iPad oder dem Liveradio mitgezittert, mitgelitten und am Ende mitgejubelt hat. Bei ungünstigem Verlauf hätte bereits der Abstieg besiegelt sein können. Nun aber ist der Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder aus eigener Kraft möglich – vielleicht sogar schon mit einem Sieg in Aue im letzten Spiel.

Der Wert des 3:2-Sieges über den HSV: Es sind viele Kleinigkeiten, die gut gelaufen sind am vorletzten Spieltag – offensichtlich natürlich die 1:2-Pleite von Eintracht Braunschweig gegen Absteiger Würzburg, die den VfL nach oben auf Rang