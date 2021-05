Der Trainer und der Siegtorschütze: Markus Feldhoff und Marc Heider umarmen sich nach dem Spiel.

Helmut Kemme

Osnabrück . Was für ein Spiel, was für ein Sieg - der VfL hat sich zurückgemeldet mit der besten Saisonleistung und einem 3:2 gegen den Hamburger SV, der zum vierten Mal hintereinander ein Pflichtspiel an der Bremer Brücke verlor und die Rückkehr in die Bundesliga auch im dritten Versuch nicht geschafft hat. Ein denkwürdiger Tag für die Lila-Weißen, die auf Gelb setzten - ein Tag, an dem nur eins fehlte.

Helmut Kemme So stemmte sich der VfL dem Favoriten entgegen: Einsatz pur im Osnabrücker Strafraum. An dieser Stelle muss man die beste Saisonleistung des VfL beschreiben, außerdem muss erklärt werden, wie