Erleichterung pur herrschte beim VfL Osnabrück nach dem Sieg gegen den Hamburger SV.

imago/nordphoto

Osnabrück. Der VfL Osnabrück nimmt vom 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV großes Selbstvertrauen mit. "Wir sind jetzt schon mal auf dem Relegationsplatz. Der 15. wäre noch schöner, und das versuchen wir zu erreichen", sagte Maurice Multhaup nach der Partie. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Feldhoff, VfL-Trainer: Ein großes Kompliment an die Mannschaft, an jeden, der auf dem Feld stand, an jeden, der reingekommen ist, und jeden, der im Umfeld etwas heute für dieses Spiel getan hat. Dieser große Wille war da, unbedingt z