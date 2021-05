VfL Osnabrück hat Relegations-Teilnahme nach Sieg selbst in der Hand

Nach dem Sieg gegen den HSV hat der VfL Osnabrück (Christian Santos gegen Toni Leistner) die Teilnahme an der Relegation wieder selbst in der Hand.

imago/nordphoto

Osnabrück. Nach dem 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV hat der VfL Osnabrück zumindest die Teilnahme an der Relegation wieder selbst in der Hand und darf auch noch weiter auf den direkten Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Die Konstellation vor dem Saisonfinale.

Die relevanten Ergebnisse des 33. SpieltagsVfL Osnabrück - HSV 3:2Sandhausen - Regensburg 2:0Braunschweig - Würzburg 1:2Folgende Konstellationen sind am letzten Spieltag noch möglichWenn der VfL gewinnt... und Sandhausen oder Regensburg ver