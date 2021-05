Vollen Einsatz – wie hier im Trainingslager-Zweikampf zwischen Christian Santos und Timo Beermann (von links) – wird es beim VfL am Sonntag brauchen, wenn der Hamburger SV an der Bremer Brücke zu Gast ist.

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Das letzte Heimspiel der Saison wird für den VfL Osnabrück zu einer schweren Bewährungsprobe: Ausgerechnet der große Hamburger SV, der noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation kämpft, ist am Sonntag (15.30 Uhr) an der Bremer Brücke zu Gast bei den Lila-Weißen, die noch jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.

Beim VfL-Personal steht aktuell nur hinter Ken Reichel ein Fragezeichen. Der Linksverteidiger hatte sich in der Trainingswoche das Knie verdreht. Die Chancen stünden „50:50, ob er noch einen Belastungstest absolvieren kann“, erklärte Traine