Letzte Saison noch im VfL-Trikot: Moritz Heyer (Mitte) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 beim HSV.

imago images/Claus Bergmann

Osnabrück/Hamburg. Zu Saisonbeginn ist Moritz Heyer vom VfL Osnabrück zum Hamburger SV gewechselt, nun kehrt er zurück – zumindest für ein Spiel, am Sonntag an der Bremer Brücke. Im Interview spricht Heyer über seine Verbundenheit zum VfL und die Entwicklung beim HSV.

Kurz vor dem Saisonstart wechselte Moritz Heyer vom VfL Osnabrück zum Hamburger SV. Am Sonntag kehrt der gebürtige Ostercappelner zurück in die Heimat. Vor dem für beide Vereine so wichtigen Spiel spricht er im Interview über seine rasante