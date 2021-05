Treibt seine Mannschaft an: VfL-Trainer Markus Feldhoff (Mitte) hat mit seiner Mannschaft das Quarantänetrainingslager in Ankum.

osnapix/Titgemeyer

Ankum. Der VfL Osnabrück hat am Mittwoch sein Quarantänetrainingslager in Ankum bezogen. Trainer Markus Feldhoff berichtete am Donnerstag von guter Stimmung in der Mannschaft.

Sonnenschein und hervorragende Bedingungen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagte Trainer Markus Feldhoff am Donnerstag über das Quarantänetrainingslager des VfL Osnabrück in Ankum.Am Mittwoch waren Spieler, Trainer und Funktionsteam