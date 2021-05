In ungewohnter Rolle: Niklas Schmidt probierte sich beim Training auf der Illoshöhe am Mittwoch als Torwart aus. Niklas Schmidt (Osnabrueck) als Torwart. Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat am Mittwoch sein Quarantäne-Trainingslager in Ankum bezogen - am Morgen traf sich die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten noch zu einem Training an der Illoshöhe.

Der erste Programm-Punkt lautete: Abendessen. Gemeinsam und doch auf Abstand sollte es eingenommen werden. "Wir haben noch einmal bei allen die Sinne geschärft, dass wir auch hier auf der Anlage alle Hygienemaßnahmen einhalten", erklärte Tr