Werden sich erneut auf dem Platz begegnen: Ludovit Reis (VfL Osnabrück, links) und David Kopacz (FC Würzburger Kickers, hier im Hinspiel, dass die Mainfranken 3:2 gewannen). Foto: imago/Scheuring

Frank Scheuring via www.imago-images.de

Osnabrück. Um kurz vor 15 Uhr an diesem Samstag wird mehr Klarheit herrschen bezüglich der Chancen des VfL Osnabrück, doch noch den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zu schaffen. Im Idealfall hat der VfL alles wieder in der eigenen Hand nach einem Sieg bei Kickers Würzburg (13 Uhr), wenn zeitgleich Eintracht Braunschweig in Düsseldorf verliert. Im Worst Case ist der Abstieg so gut wie besiegelt, sollte Lila-Weiß nicht punkten und die Eintracht siegen.

Zur Ausgangslage im absoluten Kellerduell des Tabellen-17. beim 18. sagt VfL-Trainer Markus Feldhoff: „Wir brauchen nicht nur einen, sondern eigentlich drei Punkte“ – um direkt hinterherzuschieben: „Der Gegner braucht die genauso.“ In der T