VfL Osnabrück will im Abstiegs-Endspiel in Würzburg offensiv auftreten

Hat sich offenbar etwas ausgedacht für das Würzburg-Spiel: VfL-Trainer Markus Feldhoff. Foto: imago/osnapix

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Osnabrück. Ludovit Reis zurück in der Startelf, Etienne Amenyido als Startelf-Kandidat - und ganz grundsätzlich ein offensiveres Auftreten als zuletzt: So wollen Trainer Markus Feldhoff und der VfL Osnabrück das Abstiegs-Endspiel am morgigen Samstag beim Tabellenletzten FC Würzburger Kickers angehen.

"Wir werden das eine oder andere morgen anders machen: Wir werden offensiver ausgerichtet sein", sagte Feldhoff in einem Pressegespräch vor der Partie, zu dem der VfL interessierte Journalisten einen Tag vor der Partie per Videokonferenz zu