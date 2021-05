Der VfL Osnabrück wendet sich an seine Mitglieder. Foto: Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. "Heute wenden wir uns an Dich" - so beginnt eine lange Email, die der VfL Osnabrück am 1. Mai an seine Mitglieder verschickt hat. Das von Präsident Manfred Hülsmann und Aufsichtsratschef Olaf Becker unterzeichnete Schreiben, das sich an alle Fans der Lila-Weißen richtet, ist ein Aufruf zur Geschlossenheit und Unterstützung im Abstiegskampf - mit markigen Worten und interessanten Zwischentönen.

"Dass es eine Saison mit ungeahnten Höhen (6. Tabellenplatz am 11. Spieltag) und einem so tiefen Fall wird, hat sich keiner wirklich vorstellen können." Das ist ein zentraler Satz der Einleitung des Mitgliederschreibens. Es zeichnet zunächs