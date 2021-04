Nicht mehr Teil des Trainerteams um Chefcoach Markus Feldhoff: Florian Fulland (links vorne).

dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Beim Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück gibt es eine Veränderung im Trainerteam. Co-Trainer Florian Fulland ist ab sofort nicht mehr Teil des Teams um Chefcoach Markus Feldhoff.

"Die Zusammenarbeit hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das erhofft habe"; erklärte Feldhoff am Freitagnachmittag: "Deshalb haben wir entschieden, diese bereits jetzt zu beenden." Feldhoff, der Fulland aus der gemeinsamen Zeit in Pade