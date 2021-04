So leiden die Fans des VfL Osnabrück mit

„Vor Euch liegen entscheidende Wochen – hinter Euch stehen wir ungebrochen ...“: Mit aufmunternden Bannern vor und in der Ostkurve stehen die VfL-Fans ihrem Club bei.

Helmut Kemme

Osnabrück. Was wird aus „unserem“ VfL Osnabrück? Nicht nur diese Frage stellen sich derzeit viele lila-weiße Anhänger. Nachfolgend einige Kommentare, die uns nach dem VfL-Spiel gegen Kiel (1:3) in den verschiedenen Foren erreichten.

Frank Schreiner: „Ich habe in 40 Jahren Fan-Sein nie so eine blutleere Mannschaft gesehen wie diese gegen die Störche. Und einen so gleichgültigen Trainer auch nicht ...“Franz Brinker: „Ich kann mich nur wiederholen, ein Trainerwechsel ist