So stolpert der VfL Osnabrück in die 3. Liga

Enttäuschung pur: die VfL-Innenverteidiger Maurice Trapp (links) und Timo Beermann.

osnapix

Osnabrück. Die Bilder wiederholen sich: Nach akzeptablen Auswärtsvorstellungen lassen die Profis des VfL Osnabrück desillusionierende Heimspiele folgen...

Dem 2:2 in Paderborn folgte nun ein 1:3 gegen Holstein Kiel. Die 13. Heimpleite in Folge. Mit einer ersten Halbzeit, die nicht mal mehr die Hoffnung auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga am Leben erhält. Nur die Vorstellung nach der