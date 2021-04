Feiernde Kieler, hadernde Osnabrücker: Der VfL ist noch tiefer im Abstiegssumpf als zuvor. Foto: osnapix/Titgemeyer

Helmut Kemme

Osnabrück. Nächster Rückschlag an der Bremer Brücke im Abstiegskampf: Nach der 1:3-Niederlage gegen Holstein Kiel war die Enttäuschung beim VfL Osnabrück groß. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Feldhoff, Trainer des VfL Osnabrück: Wir sind nicht gut reingekommen ins Spiel, haben am Anfang nicht in die Zweikämpfe gefunden. So lagen wir früh zurück, schenken dann das 2:0 auch noch mehr oder weniger selbst her. Danach hatten w