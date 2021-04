Das Stadion der Würzburger Kickers. Foto: imago/Zink

Sportfoto Zink / Daniel Marr via www.imago-images.de

Würzburg. Nach zwei positiven Corona-Tests bei den Würzburger Kickers ist offen, ob das Spiel beim Karlsruher SC an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) stattfinden kann. Die Vörgänge könnten den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga erneut durcheinanderwirbeln - auch der VfL Osnabrück muss noch in Würzburg antreten, und zwar in etwas mehr als zwei Wochen.

Wie der Fußball-Zweitligist aus Franken am Donnerstag mitteilte, steht er mit dem örtlichen Gesundheitsamt, den weiteren zuständigen Behörden und der Deutschen Fußball Liga im Austausch. Eine weitere Testreihe soll Klarheit bringen, ob die