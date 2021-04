Torschütze beim einzigen Zweitligasieg des VfL gegen Paderborn - auswärts, im Februar 2008: Paul Thomik. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Alles auf auswärts: Das ist die Hoffnung beim VfL Osnabrück vor dem Auftritt beim SC Paderborn an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. „Wir haben, seit ich hier bin, zweimal auswärts gut gespielt, vier Punkte geholt. Das wollen wir in unsere Köpfe zurückholen, weil es nach den drei Heimpleiten fast in Vergessenheit geraten ist“, sagt Trainer Markus Feldhoff.

Über die Frage, wieso generell die Diskrepanz zwischen Leistungen und vor allem Punkte-Erträgen – sieben aus 15 Heimspielen, 19 aus 14 Auswärtsspielen – so heftig ist, wurde zuletzt viel philosophiert. Feldhoff will vor allem die Tatsache