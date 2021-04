VfL Osnabrück braucht Punkte: „Das Einzige, was zählt“

Wieder jubelt nur der Gegner: Der VfL Osnabrück hat es auch gegen Fortuna Düsseldorf nicht geschafft, wichtige Punkte zu holen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Mit der nächsten Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf hat sich die Situation im Abstiegskampf der 2. Bundesliga für den VfL Osnabrück weiter verschlechtert. Jetzt geht es nur noch um Punkte, fordert Torwart Philipp Kühn. Aber auch die Konkurrenz muss mitspielen.

Jubelschreie, laute Musik, die Stimmung bei bei den Gästen war am Sonntag einmal mehr prächtig. Die Bremer Brücke ist aktuell so etwas wie der Selbstbedienungsladen der Liga. Gut, dass die nächste Partie am Mittwoch auswärts (Paderborn) ans