So ist der VfL Osnabrück in dieser Liga nicht konkurrenzfähig

Jubel bei der Fortuna, Frust bei VfL-Spieler Timo Beermann.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Freunde des VfL Osnabrück müssen sich auf einen schweren Gang einstellen: In dieser Verfassung werden die Lila-Weißen den Abstieg in die 3. Liga nicht vermeiden können. Beim 0:3 gegen Fortuna Düsseldorf wurden im dritten Heimspiel in sieben Tagen alle Schwächen offenbar, die den VfL aus einer komfortablen Tabellenlage in eine aussichtslose Situation gebracht haben.

Eine halbe Stunde lang machte der VfL einen etwas stabileren Eindruck als in den Spielen zuvor und erlaubte die Hoffnung auf ein kleines Erfolgserlebnis. Doch dann wählte Sebastian Kerk 15 Meter vor dem eigenen Strafraum die komplizierte L