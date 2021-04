VfL Osnabrück startet gegen Düsseldorf in Woche der Wahrheit im Abstiegskampf

Fehlt wohl an diesem Sonntag: VfL-Stürmer Christian Santos, hier im Luftduell beim Hinspiel bei der Fortuna (0:3) gegen den Düsseldorfer Kevin Danso. Foto: imago/Perenyi

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Osnabrück. Die Spiele gegen die direkte Konkurrenz gingen in die Hose – es folgt die Woche der Wahrheit. „Wir müssen Farbe bekennen. Auch wenn die Gegner nicht leichter werden: Wir wollen und müssen jetzt zeigen, dass wir in die 2. Bundesliga gehören“, sagt Trainer Markus Feldhoff vor dem Abstiegskampf-Finale des VfL Osnabrück, startend mit dem Geister-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Sonntag (1330 Uhr).

Der VfL will die Horrorserie von elf Heimpleiten am Stück durchbrechen – eine Mammutaufgabe gegen den Bundesliga-Absteiger, der mit einem Sieg nochmal Ambitionen im Aufstiegsrennen anmelden kann. Düsseldorf-Trainer Uwe Rösler setzt dabei au