Sky-Moderator Hansi Küpper mit Sportjournalistin Ulla Holthoff, der Mutter von Mats Hummels (Borussia Dortmund), im Stadion des 1. FC Nürnberg.

imago/Ulmer/Cremer

Osnabrück. Hansi Küpper hätte seine nachvollziehbare These zu Beginn des Zweitliga-Fußballspiels VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig auch einfach so in den Raum stellen können. Recht teuer zu stehen kam dem Sky-Kommentator dabei dann aber sein Zusatz „Ich wette, dass...“ Gleich drei soziale Einrichtungen profitierten – auch dank des Einsatzes des VfL-Fans Frank Olschewski – nun davon, dass Küppers Einschätzung falsch war.

Küpper: ich halte mich auch zukünftig nicht mit Prognosen zurückMehr Gelbe Karten als Tore in einem kampfbetonten Spiel der tief fliegenden Stollen mit oft hitziger Vergangenheit – das versprach Küpper den Fernsehzuschauern zu Spielbeginn.