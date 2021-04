So taumelt der VfL Osnabrück dem Abstieg entgegen

Dokument der elften Heimniederlage hintereinander: Eine solche Serie hat es im deutschen Profifußball der Bundesliga und der 2. Bundesliga seit 1963 noch nicht gegeben. Foto: Helmut Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Elfte Heimniederlage in Folge, nur vier Zähler aus den letzten 13 Spielen – und in fünf Spielen unter dem neuen Trainer Markus Feldhoff inzwischen ein Punkteschnitt von unter eins: Nach der 0:1-Niederlage gegen den auswärts bisher erst einmal siegreichen SSV Jahn Regensburg taumelt der VfL Osnabrück schneller denn je dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga entgegen.

