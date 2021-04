Konnte dem Spiel auch keine Wende geben: Osnabrücks Jay-Roy Grot. Foto: imago/Osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Elfte Heimniederlage in Folge, nur vier Zähler aus den letzten dreizehn Spielen – und auch in fünf Spielen unter dem neuen Trainer Markus Feldhoff inzwischen ein Punkteschnitt von unter eins: Nach der 0:1-Niederlage gegen den SSV Jahn Regensburg taumelt der VfL Osnabrück unaufhaltsam dem Abstieg in die 3. Liga entgegen.

Im Kellerduell gegen den Tabellen-14. agierte der VfL zwar im Vergleich zum 0:4-Schock gegen Braunschweig ganz leicht verbessert, agierte aber dennoch über weiteste Strecken spielerisch zu uninspiriert und bezüglich körperlicher Präsenz und