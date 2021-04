Engagiert im Laufduell, erfolgreich vor dem Tor: Der heutige VfL-Trainer Markus Feldhoff erzielte im April 2005 beim 3:2-Sieg gegen Braunschweig zwei Tore.

Helmut Kemme

Osnabrück. Für den VfL Osnabrück steht an diesem Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga das Abstiegsduell gegen Eintracht Braunschweig an.

An das Spiel kann Markus Feldhoff sich noch gut erinnern. Es war vielleicht sein bestes im Trikot des VfL Osnabrück. Und obwohl damals schon 30 Jahre alt, erlebte der Stürmer eine Premiere in seiner Karriere. „Es war das erste Mal, dass ich