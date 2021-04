Steht am Sonntag im Kader: Jay-Roy Grot. Jay-Roy Grot (Osnabrueck) am Ball. Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. An diesem Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der VfL Osnabrück Eintracht Braunschweig an der Bremer Brücke. Im Abstiegsduell wollen die Lila-Weißen auch endlich die negative Heimserie brechen. So sieht die Personallage aus vor dem für beide Mannschaften so wichtigen Duell in der 2. Fußball-Bundesliga.

"Wir gehen sehr optimistisch in dieses für uns extrem wichtige Spiel", betonte VfL-Trainer Feldhoff vor dem Duell mit dem punktgleichen Konkurrenten. Nur dank des besseren Torverhältnisses stehen die Osnabrücker in der Tabelle aktuell einen