Neuer Coronafall: Karlsruhe 14 Tage in Quarantäne - VfL-Tests negativ

Spielszene aus der Partie Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück am Samstag. Der Karlsruher Kyoung-rok Choi (l) und der Osnabrücker Maurice Trapp kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa

Uli Deck

Osnabrück. Die turnusmäßige PCR-Testung der Profis des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat am heutigen Dienstag einen weiteren positiven Corona-Befund in der Mannschaft ergeben. Der Kader der Blau-Weißen hat sich deshalb ab sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben, teilte der Verein mit. Die letzte Partie verlor der KSC gegen den VfL Osnabrück 0:1, schon zuvor hatten sich zwei Fußballer coronabedingt abgemeldet.

