Geschafft! Der erste Sieg nach 90 Tagen ist unter Dach und Fach.

Imago images/tmc-fotogrfafie/Tim Carmele

Karlsruhe . Endlich! Die Erleichterung war greifbar, nach all den langen Wochen ohne Erfolgserlebnis. 90 Tage sieglos unterwegs auf Talfahrt in der 2. Bundesliga – jetzt hat der VfL Osnabrück das Trauma abgeschüttelt. Warum der 1:0-Sieg beim Karlsruher SC das Zeug dazu hat, ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu werden.

Mit einem verdienten 1:0-Erfolg beim Karlsruher SC beendeten die Lila-Weißen die längste Negativserie ihrer Geschichte und gewannen erstmals seit dem 2:1 in Kiel am 3. Januar. Der Urschrei der aufspringenden VfL-Mitarbeiter in der letzten T