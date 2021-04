Endlich! VfL beendet Negativserie durch einen 1:0-Sieg in Karlsruhe

Jubel um Christian Santos: Der VfL-Stürmer erzielte kurz nach Wiederbeginn das 1:0 für die Osnabrücker.

Karlsruhe. War das der lang ersehnte Befreiungsschlag? Mit einem verdienten 1:0-Erfolg beim Karlsruher SC hat der VfL Osnabrück die längste Negativserie seiner Geschichte beendet und erstmals seit dem 2:1 in Kiel am 3. Januar wieder gewonnen. Nach elf Spielen mit nur einem Punktgewinn entschied ein schön herausgespielter Treffer von Christian Santos die Partie im Wildparkstadion, wo der VfL zum ersten Mal seit August 1986 gewann.

Zum Auftakt des 27. Spieltages setzte der VfL ein Signal. Die Lila-Weißen zogen mit 26 Punkten gleich mit Eintracht Braunschweig, die am Montag beim FC St. Paui antritt und am kommenden Sonntag (11. April) an der Bremer Brücke gastiert; vor