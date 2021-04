Arbeit unter erschwerten Bedingungen: KSC-Trainer Christian Eichner (rechts).

imago/Carmele

Osnabrück. Der Karlsruher SC meldet einen weiteren Corona-Fall, das Spiel gegen den VfL Osnabrück (Samstag, 13 Uhr) soll aber trotzdem stattfinden.

„Erneut ohne Symptome konnte die Infektion diesmal mit dem Antigenschnelltest entdeckt werden und wurde am späten Donnerstagabend per PCR-Test bestätigt“, teilten die Badener am Freitagmittag auf ihrer Homepage mit. In enger Zusammenarbeit