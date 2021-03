VfL Osnabrück: Coronafall beim Karlsruher SC - Spiel am Samstag fraglich?

Die Karlsruher Spieler bejubeln einen Treffer beim Remis in Paderborn vor etwas mehr als einer Woche. Foto: imago / Becker

Heiko Becker via www.imago-images.de

Karlsruhe. Ein Spieler des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der betroffene Profi habe sich nach dem positiven Test vom Montag umgehend in häusliche Quarantäne begeben, teilte der KSC am Dienstag mit. Ob die Austragung der Partie des KSC am Samstag gegen den VfL Osnabrück auf der Kippe steht, ist aktuell unklar.

Der Rest der KSC-Mannschaft inklusive des Trainerteams um Chefcoach Christian Eichner sei zunächst negativ getestet worden, teilte der KSC am Dienstag mit.„Es ist richtig, dass wir einen Verdachtsfall haben. Wir gehen deshalb kein Risiko ei