Ex-Osnabrücker Agu über den VfL in Abstiegsnot: "Überhaupt nicht schön zu sehen"

Im DFB-Pokal-Achtelfinale traf Felix Agu für Werder – man darf weiterhin von Berlin träumen.

imago/Sven Simon

Bremen. Im vergangenen Sommer wagte der gebürtige Osnabrücker Felix Agu den Sprung vom heimischen VfL zu Werder Bremen in die Fußball-Bundesliga. Dort ist der 21-Jährige mittlerweile voll und ganz angekommen. Im Interview mit Björn Knips spricht er über seine Corona-Infektion, Ziele bei Werder und Abstiegsangst in Osnabrück.

Herr Agu, wie gut spielen Sie eigentlich Basketball? Wie sagt man so schön: Ich spiele es gerne, aber meine Talente liegen dann doch eher beim Fußball (lacht). Aber an der Spielkonsole sollen sie in der NBA ganz gut sein. Mit welchem NBA-Pr